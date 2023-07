Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Nachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Amazon zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 128,28 USD nach oben.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 16:07 Uhr 0,9 Prozent. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 129,77 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 127,80 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.076.608 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 146,57 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,44 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 36,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 153,56 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 127.358,00 USD im Vergleich zu 116.444,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,60 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

