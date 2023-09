Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Amazon-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Amazon-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,7 Prozent auf 140,54 USD. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 140,83 USD zu. Bei 138,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 9.628.326 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 143,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 2,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,44 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 72,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 169,86 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 03.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,20 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 134.383,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121.234,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,85 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

