Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Amazon-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 122,34 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 122,34 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 122,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,12 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 4.688 Amazon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 12,08 Prozent zulegen. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 76,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,38 USD für die Amazon-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 03.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,20 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 134.383,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121.234,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

