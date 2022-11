Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verteuert sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 97,03 EUR

Um 04:22 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 96,18 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 96,74 EUR. Bei 95,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 187.484 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 42,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,32 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 11,42 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 521,70 USD je Amazon-Aktie an.

Am 27.10.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 127.101,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110.812,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Amazon 2022 einen Verlust in Höhe von -0,100 USD je Aktie ausweisen dürften.

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com