Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 88,36 EUR

-0,09% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 04:22 Uhr 1,4 Prozent. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,80 EUR aus. Bei 87,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 225.893 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 154,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.03.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 42,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 77,04 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 508,70 USD aus.

Amazon gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 127.101,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 110.812,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet.

2022 dürfte Amazon einen Verlust von -0,098 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Hot Stocks heute: Apple: kurzfristige Long-Chance (PD1ZLH ) - Amazon: Empfehlung für 2023

NFT-Experte Mike Hager: NFT-Markt wird sich wieder erholen - und komplett neue Berufsfelder mit sich bringen

Dezember 2022: Experten empfehlen Amazon-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com