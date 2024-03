Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon steigt am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Amazon legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 172,97 USD.

Um 12:03 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 172,97 USD. Zuletzt wechselten 37.994 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 180,14 USD erreichte der Titel am 05.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 4,15 Prozent Luft nach oben. Bei 88,12 USD fiel das Papier am 14.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 96,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 199,00 USD.

Am 01.02.2024 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,03 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 169.961,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149.204,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,17 USD je Aktie.

