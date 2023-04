Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochnachmittag stabil

Aktien in diesem Artikel Amazon 90,30 EUR

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 16:08 Uhr die Amazon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 99,84 USD. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,51 USD an. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 99,21 USD. Bei 100,38 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wechselten 13.216.989 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 20.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 158,65 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 37,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 81,44 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 22,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 147,67 USD.

Amazon veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149.204,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137.412,00 USD in den Büchern standen.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 1,45 USD je Aktie aus.

