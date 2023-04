Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Amazon 91,38 EUR

Die Amazon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 91,11 EUR. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 91,10 EUR. Bei 91,64 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.992 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.04.2022 bei 147,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 38,06 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 76,85 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 147,67 USD.

Amazon ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,39 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 149.204,00 USD umgesetzt, gegenüber 137.412,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,45 USD je Amazon-Aktie belaufen.

