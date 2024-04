Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Amazon am Freitagnachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 187,82 USD abwärts.

Die Amazon-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 187,82 USD. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 187,35 USD nach. Mit einem Wert von 187,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.386.902 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 189,77 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,04 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,73 USD. Dieser Wert wurde am 14.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 206,50 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 01.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 0,03 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 169.961,00 USD umgesetzt, gegenüber 149.204,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,17 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

