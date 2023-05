Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Freitagmittag seitwärts

Aktien in diesem Artikel Amazon 103,10 EUR

Mit einem Wert von 112,10 USD bewegte sich die Amazon-Aktie um 12:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 36.860 Amazon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,57 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 37,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 149,11 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 27.04.2023. Das EPS belief sich auf 0,31 USD gegenüber -0,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 127.358,00 USD – ein Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 116.444,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,56 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

