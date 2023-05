Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Freitagvormittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Amazon 102,94 EUR

-0,16% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 102,88 EUR zu. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 103,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 18.450 Stück.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 143,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 39,95 Prozent zulegen. Bei 76,85 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 25,30 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 149,11 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 27.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 127.358,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 116.444,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.07.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Kostenkontrolle bei NADSAQ-Wert Amazon: AWS limitiert Neueinstellungen

SAP-Aktie und Siemens-Aktie uneins: SAP und Siemens schließen sich der Kritik am "Data Act" der EU an

Wann und wo ist Bitcoin-Mining profitabel? Das sind die Margen beim Bitcoin-Mining

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com