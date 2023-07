Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 129,33 USD.

Um 12:03 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 129,33 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 36.342 Amazon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,57 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. 13,33 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (81,44 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 37,03 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 153,56 USD.

Am 27.04.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon -0,38 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 127.358,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 116.444,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

