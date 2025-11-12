Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 247,95 USD ab.
Die Amazon-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 247,95 USD abwärts. Die Amazon-Aktie sank bis auf 247,50 USD. Mit einem Wert von 250,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.199.598 Aktien.
Am 04.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 258,59 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,29 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 161,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,84 Prozent.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 276,25 USD für die Amazon-Aktie.
Amazon ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 180,17 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 158,88 Mrd. USD umgesetzt.
Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 9,62 USD je Amazon-Aktie.
