Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Dienstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Amazon konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 146,38 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 16:08 Uhr 0,3 Prozent. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 147,11 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 145,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.886.662 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 149,26 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 81,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 44,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,13 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 143.083,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 127.101,00 USD ausgewiesen worden waren.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 2,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

