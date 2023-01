Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verliert am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 88,05 EUR

Die Amazon-Aktie musste um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 87,61 EUR. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,61 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 88,19 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 13.824 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 43,39 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 77,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 508,70 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 127.101,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 110.812,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,099 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

