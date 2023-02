Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Amazon 91,73 EUR

Um 12:22 Uhr sprang die Amazon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 91,64 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 91,67 EUR. Mit einem Wert von 91,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 30.520 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 154,43 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 40,66 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 18,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 508,90 USD.

Am 02.02.2023 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Amazon hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,39 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 149.204,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 137.412,00 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2023 1,56 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

