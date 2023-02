Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verteidigt am Vormittag Tendenz

Aktien in diesem Artikel Amazon 91,50 EUR

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Amazon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 91,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amazon-Aktie bei 91,57 EUR. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 91,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,41 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.581 Amazon-Aktien.

Am 29.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,43 EUR an. Gewinne von 40,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 77,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,72 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 508,90 USD.

Amazon gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Amazon hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,39 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,58 Prozent auf 149.204,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 137.412,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,57 USD fest.

Redaktion finanzen.net

