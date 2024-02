Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag im Minus

Amazon im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 171,32 USD ab.

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 171,32 USD. Zuletzt wechselten 37.349 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 175,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. 2,38 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.03.2023 bei 88,12 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 48,56 Prozent sinken.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 199,00 USD für die Amazon-Aktie aus.

Am 01.02.2024 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,00 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 0,03 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 169.961,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149.204,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,91 Prozent gesteigert.

Die Amazon-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,94 USD je Aktie.

