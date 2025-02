Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 228,23 USD.

Die Amazon-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 228,23 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 227,52 USD. Bei 228,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 1.038.780 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,51 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (151,61 USD). Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 50,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 258,86 USD je Amazon-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 06.02.2025. In Sachen EPS wurden 1,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,03 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 187,79 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 169,96 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2025 terminiert.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

