Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Amazon 85,57 EUR

0,67% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 13:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 91,45 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 234.923 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 30.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,83 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,47 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 508,90 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 02.02.2023 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 149.204,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 137.412,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,47 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Februar 2023: Die Expertenmeinungen zur Amazon-Aktie

Mit diesen sieben Prognosen lag Amazon-Gründer Jeff Bezos richtig

NASDAQ-Wert Amazon-Aktie dreht ins Minus: Mehrere US-Läden ohne Kassen werden geschlossen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com