Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 176,81 USD.

Das Papier von Amazon konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 176,81 USD. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 177,15 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 175,91 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 9.716.196 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 180,14 USD markierte der Titel am 05.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,88 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,71 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 199,00 USD.

Amazon gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent auf 169.961,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 149.204,00 USD in den Büchern gestanden.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2024 4,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

