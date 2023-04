Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Amazon 89,05 EUR

Das Papier von Amazon legte um 12:02 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 98,49 USD. Bisher wurden heute 42.345 Amazon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 158,65 USD. Dieser Kurs wurde am 20.04.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,94 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 147,67 USD für die Amazon-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 02.02.2023. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Amazon mit 1,39 USD je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.204,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 137.412,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Amazon am 27.04.2023 präsentieren.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

