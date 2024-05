Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 186,81 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 186,81 USD. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 186,63 USD ein. Bei 188,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 972.717 Amazon-Aktien.

Bei 191,69 USD erreichte der Titel am 10.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,61 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 210,50 USD.

Am 30.04.2024 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 143,31 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 127,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 4,55 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

