Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon zieht am Nachmittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 224,44 USD zu.
Um 15:53 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 224,44 USD. Bei 224,91 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 222,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1.767.799 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,51 USD) erklomm das Papier am 05.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 28,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 257,63 USD für die Amazon-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 167,70 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 23.10.2025 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2025 6,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|01.08.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
