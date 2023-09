Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 131,44 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:20 Uhr 0,2 Prozent auf 131,44 EUR. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 130,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 131,02 EUR. Bisher wurden heute 15.633 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 14.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 3,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,53 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 171,13 USD für die Amazon-Aktie.

Am 03.08.2023 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,20 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 134.383,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121.234,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,85 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

