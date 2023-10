Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 131,96 USD abwärts.

Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 131,96 USD ab. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 131,41 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 132,91 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.081.061 Amazon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 145,86 USD. Mit einem Zuwachs von 10,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (81,44 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 38,29 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,38 USD aus.

Amazon ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon -0,20 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent auf 134.383,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 2,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

