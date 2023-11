Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Mittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 143,00 USD nach.

Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 143,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.552 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,86 USD. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. 2,00 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,44 USD ab. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 75,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,13 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 143.083,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 127.101,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,64 USD fest.

