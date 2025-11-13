Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend im Minus

Amazon im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Amazon. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 238,25 USD.

Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 238,25 USD abwärts. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 237,81 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 243,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.094.000 Amazon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 258,59 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 8,54 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 161,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 276,25 USD.

Am 30.10.2025 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 180,17 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 158,88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

