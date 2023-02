Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Amazon 92,85 EUR

0,10% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 92,83 EUR. Bei 92,95 EUR erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.350 Amazon-Aktien.

Am 29.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 39,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 77,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 508,90 USD an.

Am 02.02.2023 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,39 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 149.204,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 137.412,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,56 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen

Amazon-Aktie verliert: Gericht erlaubt ständige Mitarbeiterkontrolle bei Amazon in Winsen

Tech-Experte Scott Galloway: NASDAQ-Wert Tesla-Aktie wird deutlich einbrechen - zugunsten von VW, BMW und Mercedes-Benz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com