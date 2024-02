Aktienentwicklung

Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag gefragt

14.02.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 169,85 USD.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Amazon 158,54 EUR 1,14 EUR 0,72% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Das Papier von Amazon konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 169,85 USD. Bei 169,95 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 169,17 USD. Zuletzt wechselten 8.216.840 Amazon-Aktien den Besitzer. Am 13.02.2024 markierte das Papier bei 175,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 3,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 88,12 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 48,12 Prozent Luft nach unten. Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 199,00 USD. Am 01.02.2024 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,03 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 169.961,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 149.204,00 USD umgesetzt. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie Schwacher Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet die Dienstagssitzung im Minus Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com