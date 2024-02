Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochvormittag höher

Kurs der Amazon

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 158,44 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 158,44 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 158,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,42 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.064 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.02.2024 markierte das Papier bei 162,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,69 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 82,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 48,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 199,00 USD.

Amazon gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 169.961,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 149.204,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,94 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

