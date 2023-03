Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Amazon 88,22 EUR

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 17:07 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 94,45 USD. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,62 USD. Bei 93,78 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden heute 19.245.079 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 30.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 170,83 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,71 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,44 USD am 07.01.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,98 Prozent.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 146,56 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 02.02.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 149.204,00 USD gegenüber 137.412,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

