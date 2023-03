Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Amazon 86,78 EUR

Um 09:20 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 86,95 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 87,15 EUR. Bei 86,64 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 8.420 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,38 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 43,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,85 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 13,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 508,90 USD.

Amazon veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,39 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 149.204,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137.412,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,58 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,47 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

