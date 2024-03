Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 178,97 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 178,97 USD zu. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 179,47 USD zu. Bei 177,76 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 12.699.998 Stück.

Am 05.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,14 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 0,65 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2023 bei 93,07 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,00 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 199,00 USD für die Amazon-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 01.02.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,03 USD je Aktie generiert. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 169.961,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 149.204,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 4,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

