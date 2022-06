Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Amazon 100,82 EUR

Um 14.06.2022 12:22:00 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 100,12 EUR. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 101,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,40 EUR. Bisher wurden heute 70.673 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 166,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 94,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3.473,89 USD.

Am 28.04.2022 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon ein EPS von 0,79 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 108.518,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 116.444,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,64 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

