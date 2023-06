Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon legt am Mittwochvormittag zu

Aktien in diesem Artikel Amazon 117,42 EUR

Um 09:20 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 117,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 117,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,40 EUR. Bisher wurden heute 8.700 Amazon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 143,98 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,85 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 53,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 152,75 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 27.04.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 127.358,00 USD umgesetzt, gegenüber 116.444,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Amazon am 27.07.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 1,60 USD im Jahr 2023 aus.

