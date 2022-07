Amazon Aktie News: Amazon verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 109,00 EUR

-1,29% Charts

News

Analysen

Das Papier von Amazon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14.07.2022 09:22:01 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 109,42 EUR abwärts. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 109,42 EUR nach. Bei 109,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 721 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Gewinne von 34,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2022 Kursverluste bis auf 94,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,92 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2.227,44 USD.

Amazon veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 116.444,00 USD im Vergleich zu 108.518,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,545 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Canoo-Aktie gibt nach: Canoo soll nach Walmart-Deal keine Bestellungen an Amazon liefern

Amazon-Aktie sinkt: Streik bei Amazon - Auf Kunden keine Auswirkungen erwartet

Ex-Hedgefondsmanager Tilson: "Sie müssen die Richtige heiraten"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com