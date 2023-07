Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon legt am Freitagvormittag zu

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 119,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:20 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 119,88 EUR. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 119,94 EUR an. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 119,88 EUR. Zuletzt wechselten 4.815 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 143,98 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,85 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,89 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 153,56 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 27.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von -0,38 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 116.444,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 127.358,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Amazon am 27.07.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 1,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Das sind die 10 wertvollsten Börsenunternehmen im ersten Halbjahr 2023

NVIDIA, Meta, Carnival und Co.: Diese Aktien haben im Bullenmarkt 2023 bisher am besten performt

NYSE-Wert Disney-Aktie fester: Disney stellt offenbar Indien-Geschäft auf den Prüfstand