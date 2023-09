Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Amazon am Donnerstagmittag zu

So entwickelt sich Amazon

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 145,70 USD.

Die Amazon-Aktie konnte um 11:59 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 145,70 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 56.567 Amazon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,98 USD erreichte der Titel am 13.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 0,49 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 81,44 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,11 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 171,13 USD.

Am 03.08.2023 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent auf 134.383,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,21 USD fest.

Redaktion finanzen.net

