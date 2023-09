Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon schiebt sich am Vormittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Amazon-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 135,74 EUR.

Um 09:21 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 135,74 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 135,98 EUR. Bei 135,36 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 18.418 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 14.09.2023 markierte das Papier bei 135,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 0,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 171,13 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 03.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent auf 134.383,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

