Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Dienstagvormittag im Aufwind

Kurs der Amazon

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Amazon. Zuletzt ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 133,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Amazon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 133,58 EUR. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 133,68 EUR zu. Bei 133,42 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.907 Amazon-Aktien.

Am 14.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,85 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,47 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,13 USD aus.

Amazon ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,94 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 143.083,00 USD umgesetzt, gegenüber 127.101,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,64 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Diese große Investmentchance sieht Anlagestratege Richard Bernstein

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Start leichter

Warum sich Apple beim Mega-Thema KI noch zurückhält - und was bevorstehen könnte