14.11.25 16:08 Uhr

14.11.25 16:08 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Amazon

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 235,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
204,90 EUR 0,90 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Amazon befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 235,26 USD ab. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 232,89 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 235,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.369.532 Amazon-Aktien.

Bei einem Wert von 258,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 9,92 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 161,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,33 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 276,25 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 30.10.2025. Es stand ein EPS von 1,95 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,43 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 180,17 Mrd. USD – ein Plus von 13,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 158,88 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,10 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
