Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagvormittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 137,14 EUR.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 137,14 EUR zu. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 137,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 137,00 EUR. Zuletzt wechselten 18.092 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 138,42 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 0,92 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 76,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 178,38 USD angegeben.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,28 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143.083,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127.101,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 2,67 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Apple und Google: Das sind die besten Apps 2023

Amazon-Aktie gewinnt an der NASDAQ: Netzagentur sieht Amazon bei Zustellung von Paketen auf dem Vormarsch

NASDAQ Composite Index-Papier Amazon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Amazon von vor 3 Jahren angefallen