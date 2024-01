Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Amazon am Montagmittag ins Minus

Amazon im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Amazon. Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 154,20 USD.

Die Amazon-Aktie musste um 01:59 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 154,20 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 154,01 USD. Mit einem Wert von 155,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 40.484.155 Amazon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2024 bei 157,17 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 1,89 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,12 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 42,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 181,13 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 26.10.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 143.083,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 127.101,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Amazon am 01.02.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,69 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Investment-Playbook für 2024: Das prognostiziert Jim Cramer für US-Aktien

Nach großen Kurszuwächsen in 2023: So könnte es für die "Magnificent Seven" weitergehen

NASDAQ-Titel iRobot-Aktie legt nach Kurssturz zu: EU-Frist für Zugeständnisse bei iRobot-Deal verstrichen - Amazon-Aktie in Grün