Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Amazon am Mittag zu

Das Papier von Amazon konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 92,39 EUR. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 92,71 EUR. Mit einem Wert von 92,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 31.016 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 154,43 EUR. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 40,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 77,04 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 19,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 508,90 USD.

Am 02.02.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,39 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig wurden 149.204,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 137.412,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Amazon am 27.04.2023 präsentieren.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,55 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

