Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 171,49 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 171,49 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 37.046 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 175,39 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 2,27 Prozent wieder erreichen. Am 14.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,12 USD ab. Mit einem Kursverlust von 48,62 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 199,00 USD je Amazon-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 01.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 169.961,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149.204,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,15 USD je Aktie belaufen.

