Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 160,06 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 09:21 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 160,38 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 159,70 EUR. Zuletzt wechselten 21.411 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 162,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 82,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 199,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 01.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 USD gegenüber 0,03 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 169.961,00 USD im Vergleich zu 149.204,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Amazon wird am 25.04.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,15 USD je Amazon-Aktie.

