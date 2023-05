Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Amazon 101,72 EUR

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 110,65 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 23.438 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 146,57 USD markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 32,46 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,44 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 26,40 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 149,11 USD.

Am 27.04.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 127.358,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116.444,00 USD in den Büchern standen.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,57 USD je Aktie belaufen.

