Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon behauptet sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 101,80 EUR

-0,08% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie zeigte sich um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 101,74 EUR an der Tafel. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,00 EUR. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 101,34 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.092 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 143,98 EUR markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Bei einem Wert von 76,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 32,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 149,11 USD.

Am 27.04.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 127.358,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 116.444,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Amazon am 27.07.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,56 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

ChatGPT stellt Aktien-Portfolio zusammen - und schlägt beliebte Fonds deutlich

Kostenkontrolle bei NADSAQ-Wert Amazon: AWS limitiert Neueinstellungen

SAP-Aktie und Siemens-Aktie uneins: SAP und Siemens schließen sich der Kritik am "Data Act" der EU an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com