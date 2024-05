Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon büßt am Nachmittag ein

So entwickelt sich Amazon

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 182,96 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 182,96 USD. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 182,73 USD. Bei 185,77 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 3.941.692 Aktien.

Bei 191,69 USD erreichte der Titel am 10.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,77 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 111,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 39,30 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 210,50 USD.

Amazon ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 143,31 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 127,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Amazon am 25.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,55 USD fest.

